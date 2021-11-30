Üye Girişi
TEKİRDAĞ'DA MÜSİLAJDAN AĞLARI HASAR GÖREN BALIKÇILARA YENİ AĞ - Son Dakika

TEKİRDAĞ'DA MÜSİLAJDAN AĞLARI HASAR GÖREN BALIKÇILARA YENİ AĞ

30.11.2021 14:01

TEKİRDAĞ'da, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajdan ağları hasar gören balıkçı esnafına Büyükşehir Belediyesi'nce ağ desteğinde bulunuldu.

TEKİRDAĞ'da, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilajdan ağları hasar gören balıkçı esnafına Büyükşehir Belediyesi'nce ağ desteğinde bulunuldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi'nde uzun süre etkili olan müsilajın ardından ağları hasar gören ve 12 metreye kadar tekneleri olan küçük balıkçılara ağ desteğine başladı. İlk ağ destek toplantısı, Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçı barınağında gerçekleştirildi. Ağ teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Balıkçılık mesleği çok zor bir meslek. Balığa çıkarken 'Rastgele, nasip' diyoruz. Tekirdağ'da bu mesleği icra eden 8 tane kooperatifimiz var. Bu kooperatifimizden ilkine Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi'ne 12 metreye kadar teknesi olan toplam 125 balıkçıya bir adet 200 metre uzunluğunda palamut ağı, 1 adet 200 metre uzunluğunda lüfer ağı, 1 adet 200 metre uzunluğunda dolanma ipi, 200 metre uzunluğunda polyester ip verdik. Bütün kooperatiflere bu yardımı yapacağız. Geçtiğimiz yıl ciddi boyutta Marmara Denizi müsilajla karşı karşıya kaldı. Allah'a şükür, 1 ay önce açmış olduğumuz deniz mevsiminden bu yana müsilajla karşılaşmadık. Zaman zaman güzel balıklar çıktı. Biz geçen sene müsilajdan sonra böyle bir yardım kararı aldık. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirerek dağıtıma başladık. 15 gün içerisinde dağıtımımız bitecek" dedi.

Konuşmaların ardından 28 balıkçıya ağ ve ip desteğinde bulunulurken, belediyenin 8 balıkçı kooperatifine de toplam 125 ağ ve ip desteği sağlanacağı belirtildi.

TEKİRDAĞ'DA MÜSİLAJDAN AĞLARI HASAR GÖREN BALIKÇILARA YENİ AĞ
TEKİRDAĞ'DA MÜSİLAJDAN AĞLARI HASAR GÖREN BALIKÇILARA YENİ AĞ
TEKİRDAĞ'DA MÜSİLAJDAN AĞLARI HASAR GÖREN BALIKÇILARA YENİ AĞ
TEKİRDAĞ'DA MÜSİLAJDAN AĞLARI HASAR GÖREN BALIKÇILARA YENİ AĞ
TEKİRDAĞ'DA MÜSİLAJDAN AĞLARI HASAR GÖREN BALIKÇILARA YENİ AĞ

Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA MÜSİLAJDAN AĞLARI HASAR GÖREN BALIKÇILARA YENİ AĞ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti 14:55 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti 13:15 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
11:41 "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
14:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
14:55 Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç, görevinden istifa etti
14:53 Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı
14:51 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!
14:50 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz
14:39 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım
14:30 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den aile pozu
14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı
14:24 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı
14:09 Sosyal medyada gündem olan video: Köprüye ateist girip Müslüman çıktım
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi         
15:00
Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı Rıdvan Dilmen'in sözlerinden sonra Erbatur Ergenekon kalakaldı         
14:54
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan "Ayrılmadık" paylaşımları!         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu 19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu         
14:20
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var         
11:34
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 15:07:35. #1.13#
SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA MÜSİLAJDAN AĞLARI HASAR GÖREN BALIKÇILARA YENİ AĞ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement