Tekirdağ'da Musluklardan Akan Kirli Su Nedeniyle Vatandaşlar Mağdur - Son Dakika

Tekirdağ'da Musluklardan Akan Kirli Su Nedeniyle Vatandaşlar Mağdur

Tekirdağ\'da Musluklardan Akan Kirli Su Nedeniyle Vatandaşlar Mağdur
Son Güncelleme: 16.09.2023 12:45

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde musluklardan akan kirli su nedeniyle duş alamayan bir vatandaş, durumu Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) bildirdi. Kirli suyun beyaz eşyalarını bozduğunu belirten vatandaş, durumun düzeltilmesi için şikayetlerini dile getirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde musluklardan akan kirli su nedeniyle duş alamadıklarını ifade eden vatandaş, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (TESKİ) sitem etti.

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde bir evde yaşayan Orhan Ç., çeşmeden akan suyu çekerek TESKİ'ye ve Kapaklı Belediyesi'ne sitem etti.

"Akan suyu gören ev halkı tiksiniyor"

Çeşmeden akan kirli su yüzünden duş alamadıklarını ifade eden Orhan Ç. "Ben 8 senedir Kapaklı'da yaşıyorum. Çeşmeden akan su ara ara böyle oluyordu ama 2 senedir iyice çoğaldı. Biz kaç gündür duş alamıyoruz. Çeşmeden akan suyu gören ev halkı tiksiniyor. Yazık değil mi? Durumumuz o kadar iyi değil biz bakkaldan su almak zorunda kalıyoruz" dedi.

"Biz Afrika'da mı yaşıyoruz"

Akan sarı su yüzünden beyaz eşyalarının bozulduğunu söyleyen Orhan Ç. "Aylık 500 - 600 lira su faturası ödüyorum ama kullandığım suya bakın. Çamaşır ve bulaşık makinemin içi sapsarı olmuş durumda. Bunların bana açtığı zararı kim karşılayacak. Bu pis suda elbise mi yıkanır biz Afrika'da mı yaşıyoruz? Canımıza tak etti. Her yere şikayet edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Tekirdağ'da Musluklardan Akan Kirli Su Nedeniyle Vatandaşlar Mağdur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Musluklardan Akan Kirli Su Nedeniyle Vatandaşlar Mağdur - Son Dakika
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