Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Mustafa Şentop Sevinci

Tekirdağ'da Mustafa Şentop Sevinci

7 dakika önce

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi, memleketinde sevinçle karşılandı.

Tekirdağ'da Mustafa Şentop Sevinci, System.String[]
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi, memleketinde sevinçle karşılandı.

TBMM'de bugün yapılan başkanlık seçiminde Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, üçüncü turda 336 oy alarak başkanlığa seçildi. Şentop'un başkanlığa seçilmesi memleketi Tekirdağ'da sevinçle karşılandı. Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirten bir kişi, "Tekirdağlı olarak çok sevindik ve mutlu olduk. İlimizden böyle birinin çıkması iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Daha iyi hizmetler olur Tekirdağ için güzel hizmetler olur. Kendisi eskiden beri bir siyasetçi,seçilmesini de bekliyorduk. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:59 Kaynak: DHA

AK Parti, Mustafa Şentop, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis'in Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu Tekirdağ'da Denizin 30 Metre Çekilmesi Vatandaşları Endişelendirdi

AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop Teşekkürü! Bilgisayar Korsanı Grubu The Dark Overlord, 11 Eylül Belgelerini Yayınladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 18:06:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Mustafa Şentop Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]