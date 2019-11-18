Tekirdağ'da, nadir görülen

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alana kurulan fotokapana, kara ağaçkakanın görüntüsü yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamada, teknik ekiplerce biyoçeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılığı önleme, koruma ve kontrol çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanların yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Saray ilçesinde yaban hayatı gözlemi amacıyla kurulan fotokapanla, kurumuş bir ağaç kökü üzerinde beslenen kara ağaçkakan görüntülenmiştir. Kara ağaçkakan, nadir görülen bir tür olup, en büyük ağaçkakan cinsidir." ifadeleri kullanıldı.