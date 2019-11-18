Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da, nadir görülen "kara ağaçkakan" fotokapanla görüntülendi
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da, nadir görülen 'kara ağaçkakan' fotokapanla görüntülendi - Son Dakika

Tekirdağ'da, nadir görülen "kara ağaçkakan" fotokapanla görüntülendi

7 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alana kurulan fotokapana, kara ağaçkakanın görüntüsü yansıdı.

Tekirdağ'da, nadir görülen

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ormanlık alana kurulan fotokapana, kara ağaçkakanın görüntüsü yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamada, teknik ekiplerce biyoçeşitlilik takibi, biyolojik kaçakçılığı önleme, koruma ve kontrol çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, yaban hayatının yoğun olduğu alanlara fotokapanların yerleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Saray ilçesinde yaban hayatı gözlemi amacıyla kurulan fotokapanla, kurumuş bir ağaç kökü üzerinde beslenen kara ağaçkakan görüntülenmiştir. Kara ağaçkakan, nadir görülen bir tür olup, en büyük ağaçkakan cinsidir." ifadeleri kullanıldı.

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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