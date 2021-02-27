Tekirdağ'da nakliye dolandırıcılığına 3 tutuklama - Son Dakika
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Tekirdağ'da nakliye dolandırıcılığına 3 tutuklama

27.02.2021 15:45

TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde, kendilerini şoför ve nakliye şirketi yetkilisi gibi tanıtıp, aldıkları ürünleri gidecekleri adres yerine farklı yerlere götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

TEKİRDAĞ merkezli 4 ilde, kendilerini şoför ve nakliye şirketi yetkilisi gibi tanıtıp, aldıkları ürünleri gidecekleri adres yerine farklı yerlere götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'örgütlü nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, polis ekipleri, şüphelileri

2 ay süren teknik ve fiziki takip ile belirledi. Şüphelilerin, WhatsApp ve Telegram uygulamalarında oluşturuldukları nakliye gruplarında, kendilerini TIR şoförü ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Çorlu ilçesinde 26 ton şeker, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 28 palet maden suyu, Afyonkarahisar'da 3 bin 132 koli maden suyu, İzmir'de 25 ton tuz, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 600 bin lira değerinde temizlik malzemesinin götürülmesi gereken adreslerden farklı yerlere götürülerek dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Polis, Tekirdağ ile İstanbul, Antalya ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenledi, 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen 11 şüpheliden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklandı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


- Tekirdağ
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da nakliye dolandırıcılığına 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da nakliye dolandırıcılığına 3 tutuklama - Son Dakika
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