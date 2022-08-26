Tekirdağ'da şafak operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da şafak operasyonu: 6 gözaltı

26.08.2022 10:08

Tekirdağ'da narkotik ve asayiş konularıyla ilgili aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da narkotik ve asayiş konularıyla ilgili aranan şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 16 hedef adrese yönelik düzenlenen operasyonda 6 şahıs yakalanırken silah, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipler, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Karadeniz Mahallelerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. 2 mahallede 16 hedefe yönelik düzenlenen şafak operasyonuna özel hareket polisi ve dronede destek verdi.

Asayiş ve narkotik konularıyla ilgili aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda polis ekipleri sabahın erken saatlerinde belirledikleri hedef adreslerde tek tek arama yaptı. Aramalarda ruhsatsız 1 tabanca, 3 av tüfeği ele geçirildi. Operasyona ilişkin gözaltına alınan 2'si aranan olmak üzere 6 kişi emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlem başlatılarak, sorgulamaları başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Narkotik, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da şafak operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da şafak operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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