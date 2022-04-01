TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

01.04.2022 16:42

TEKİRDAĞ'de polisin düzenlediği asayiş ve narkotik uygulamalarında tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'de polisin düzenlediği asayiş ve narkotik uygulamalarında tabanca, tüfek ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ile Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa mahallelerinde şafak vakti asayiş ve narkotik operasyonları düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 8 av tüfeği, 3 tabanca, farklı miktar ve çeşitlilikte uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 20 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI
TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

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Uyuşturucu, Narkotik, Asayiş, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA NARKOTİK VE ASAYİŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI - Son Dakika
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