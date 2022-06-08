Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı - Son Dakika
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Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı

08.06.2022 18:36

Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı Metrelerce yüksekten atladılar Polise zor anlar yaşatıp afet bölgesine girdiler Tekirdağ AFAD tarafından 11 ilçede eşzamanlı olarak bin kişi ile gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı

Metrelerce yüksekten atladılar

Polise zor anlar yaşatıp afet bölgesine girdiler

TEKİRDAĞ - Tekirdağ AFAD tarafından 11 ilçede eşzamanlı olarak bin kişi ile gerçekleştirilen tatbikat gerçeğini aratmadı. Nefes kesen tatbikatta ekipler senaryo gereği metrelerce yükseklikten yaralı kurtarırken, konu gereği intihara kalkışan vatandaşı ise itfaiye brandası kurtardı. Bölgeye gelen yaralıların yakınları ise polise zor anlar yaşattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edilmesiyle çalışmalarına hız kazandıran Tekirdağ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tekirdağ'ın 11 ilçesinde eşzamanlı olarak gerçekleştirdiği tatbikat ile olası bir afete hazırlık yaptı.

Polise zor anlar yaşattılar afet bölgesine girdiler

Senaryo gereği Şarköy İlçesinin 7.4 şiddetiyle sallanmasının ardından yaşanan depremin ardından yıkılan binalara müdahale eden ekipler, göçük altında kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarıştı. Ayrıca deprem sonrası bilinçsiz hareket ederek depremde göçük altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışan vatandaşlara da çevik kuvvet ekipleri engel olmaya çalıştı. O sırada 'Babam içeride kaldı bırakın beni diyerek' çevik kuvvet ekiplerinden sıyırılıp afet bölgesine giren 2 kişi fenalık geçirip bayıldıktan sonra UMKE ekipleri anında müdahale çalışması başlattı.

'Çocuklarımı karım öldü' diyerek atladı

Ekipler düzenlenen senaryo gereği metrelerce yükseklikten yaralı taşırken, o sırada konu gereği 'Gelmeyin istemiyorum, Çocuğum çoluğum karım öldü' diyen vatandaşın yanında bulunan konu mankeni 3'üncü kattan aşağı atıldı. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri ise bölgede branda açarak atlayan şahsı büyük darbelerden korumaya çalıştı. Tatbikatta 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri yaralılara anında müdahale ederken, yıkıntıların arasında konulan mankenlerin çıkarılması ile tatbikat sona erdi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'da valilikte oluşturulan kriz masasında 11 ilçede düzenlenen tatbikatları canlı olarak izleyerek yönetti.

Tatbikatta kurtarma tekniklerinin afet sonrası afetzedelerin zarar görmemesi için büyük önem taşıdığını vurgulandı.

Tekirdağ il genelinde düzenlenen tatbikatta diğer ilçelerde de toplumsal olaylara müdahale, yangına müdahale gibi konularda düzenlendi.

Tatbikata AFAD'ın yanı sıra, Emniyet, Jandarma, sağlık, UMKE, AKUT, itfaiye, ekiplerinden oluşan toplamda bin kişi katıldı.

Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı
Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı
Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı
Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı
Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı
Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı
Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı
Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı
Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı
Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı
Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tekirdağ, İtfaiye, Şarköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da nefes kesen deprem tatbikatı: Şarköy 7.4'le sallandı ortalık karıştı - Son Dakika
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