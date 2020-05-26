Tekirdağ'da nesli tehlikede olan 'Alaca Sansar' bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'da nesli tehlikede olan 'Alaca Sansar' bulundu

TEKİRDAĞ - Nesli tehlike altında bulunan Alaca Sansar Tekirdağ'da bir evin köşesine sıkışmış halde bulundu.

Nesli tehlike altında olan ve Tekirdağ genelinde sık görülmediği öne sürülen Alaca Sansar (Vormera peregusna) Tekirdağ'da yaşayan duyarlı vatandaşlar tarafından bir evin köşesinde sıkışmış halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Alaca Sansar Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tekirdağ DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli bakımları yapılan Alaca Sansar daha sonra tekrar doğaya salınacak.

"Çığlık gibi ses çıkarırlar"

Alaca Kokarca veya Benekli Kokarca olarak bulunan bu hayvan Sansargiller familyasından olup daha çok Avrasya'da bozkırlarda yarı çöllerde sık görülen bir tür olduğu belirtildi. Yaşam süresi 6 ile 8 yıl arasında değişebilen Alaca Sansarlar iki ayağı üzerinde dikilerek etrafı kolaçan edebilirler ve çığlık gibi ses çıkarırlar. Sansarlar herhangi bir tehlikeye maruz kaldıklarında ise kuyruk altında bulunan bezlerden güçlü bir koku yaydıkları biliniyor.