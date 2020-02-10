Tekirdağ'da nesli tehlikedeki türler için denetimler yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da nesli tehlikedeki türler için denetimler yapıldı - Son Dakika

Tekirdağ'da nesli tehlikedeki türler için denetimler yapıldı

6 saat önce

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında pet-shoplarda denetimler gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da nesli tehlikedeki türler için denetimler yapıldı, System.String[]

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında pet-shoplarda denetimler gerçekleştirildi.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) sözleşmesinin amacı, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını ve gelecek nesillere aktarımını sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kullanımını temin etmek için, sözleşme ekinde yer alan türlerin uluslararası ticaretinin belirli esaslar çerçevesinde yapılmasını sağlamaktır" denildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, CITES kapsamında yer alan yabani tür ve bunlardan elde edilen parça ve türevlerinde (kuş, sürüngen, memeli, deri parça ve türevleri, keresteden mamul ürün ve türevleri) kaçakçılığının önlenmesi ve CITES uygulamaları konusunda bilincin arttırılması için bir "Ulusal Operasyon Planı" hazırlandı.


Bu kapsamda Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü sorumluluk alanlarında yer alan pet-shoplarda Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte denetlemeler yapıldı.


Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi İzleme ve Kontrol Şube Müdürü Gökhan Seyhan tarafından Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde CITES eğitimi de verildi. - TEKİRDAĞ

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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