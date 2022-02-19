Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Dün, Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda 6 kişi gözaltına alınmış, yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca, iki av tüfeği, iki tabanca şarjörü ve 40 fişek ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
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