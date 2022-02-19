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Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

19.02.2022 11:46
Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Dün, Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen "nitelikli yağma" operasyonunda 6 kişi gözaltına alınmış, yapılan aramalarda ruhsatsız iki tabanca, iki av tüfeği, iki tabanca şarjörü ve 40 fişek ele geçirilmişti.

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Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'nitelikli yağma' operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da "nitelikli yağma" operasyonunda gözaltına alınan bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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