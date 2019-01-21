Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da 'Oda Müziği Festivali'

Tekirdağ'da 'Oda Müziği Festivali'

36 dakika önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali başladı.

Tekirdağ'da 'Oda Müziği Festivali', System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali başladı. Konserde açıklamada bulunan Başkan Eşkinat, "Biz sadece cevheri mücevher yapmaya çalışıyoruz. Toprak altında kalan, örtülen değeri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali ilk gününde Türk Piyanist İdil Biret ve Borusan Quartet orkestrası sahne alırken, 2 saat süren İdil Biret ve Borusan Quartet orkestrası konserinde katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

İdil Biret ve Borusan Quartet orkestrası konseri sonrasından açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Süleymanpaşa dediğimiz geçmişin Tekirdağ'ı, ondan öncesinin Rodosto'su, Bisanthe'si asıl bir sanat kenti. Aslında bu coğrafya bir sanat coğrafyası, geçiş coğrafyası kültürel zenginliklerin inanılmaz büyük olduğu bir coğrafya. Biz sadece cevheri mücevher yapmaya çalışıyoruz. Toprak altında kalan, örtülen değeri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu kentin kimliklerinden bir tanesi de kültürü ve sanatıdır. İyi bir tarım kenti, iyi bir üniversite kenti, iyi bir liman kenti olmasının yanı sıra burası bir kültür kenti" dedi.

Bu geceki konser sonunda sanatseverlere keyifli dakikalar yaşatan İdil Biret ve Borusan Quartet orkestrasına çiçek takdim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Borusan Holding, İdil Biret, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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