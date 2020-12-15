Tekirdağ'da oğlunu bıçakla yaraladığı iddia edilen baba gözaltına alındı - Son Dakika

Hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma açılan S.Ç. gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan K.Ç, babasından şikayetçi oldu.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan baba S.Ç. ile oğlu K.Ç. arasında sigara yüzünden tartışma çıktı.

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