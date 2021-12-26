Tekirdağ'da oğlunu tüfekle öldürdüğü öne sürülen baba tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan kişinin gözaltına alınan babası tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Malkara ilçesinde oğlu Cem M'yi (27) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba Veli M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Malkara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay
Dün Cem M'nin cesedi, Kavakçeşme Mahallesi yakınlarındaki boş arazide başından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuş, yapılan araştırma sonunda babası Veli M'nin evinde arama yapılmıştı. Evde bulunan av tüfeği ve fişeklere el koyan jandarma ekipleri baba Veli M'yi gözaltına almıştı.
Kaynak: AA
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