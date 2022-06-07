Kazada yaralanan özel bir okulun öğrencileri Affan Arda Gümüş (18), Hilal Efe (16), Sudenaz Çizen (17) ve Yiğit Şengül (14) sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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