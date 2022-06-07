Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Arda G. (18), Hilal E. (16), Sudenaz Ç. ve Yiğit Ş. sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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