Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

07.06.2022 12:54

Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı.

Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 4 lise öğrencisi yaralandı.

Kaza, Malkara- Keşan karayolu üzeri Haliç Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal G. idaresindeki 22 RT 220 plakalı öğrenci servisi, Haliç Mahallesi kavşağına geldiği sırada Hakkı B. yönetimindeki 59 LS 717 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci servisinde bulunan 10 öğrenciden 4'ü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Arda G. (18), Hilal E. (16), Sudenaz Ç. ve Yiğit Ş. sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

YORUMLAR
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Tekirdağ'da hafif ticari araç ile servis çarpıştı: 6 öğrenci yaralı Tekirdağ'da hafif ticari araç ile servis çarpıştı: 6 öğrenci yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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