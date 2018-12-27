Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Öğrenciler Deneyle Öğreniyorlar

Tekirdağ'da Öğrenciler Deneyle Öğreniyorlar

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İrfan-Fatma Mandalı İlkokulunda öğrenciler, her hafta bir konuda öğretmenlerinin gözetiminde bilimsel deney yapıyor.

Tekirdağ'da Öğrenciler Deneyle Öğreniyorlar, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İrfan-Fatma Mandalı İlkokulunda öğrenciler, her hafta bir konuda öğretmenlerinin gözetiminde bilimsel deney yapıyor.

Sınıf öğretmeni Erkan Ünal öncülüğünde Avrupa'daki okullar arasındaki iş birliği ağı eTwinning kapsamında İrfan-Fatma Mandalı İlkokulunda başlatılan Bilim Her Güne Bilim Herkese Projesi ile öğrenciler bilimsel deneyler yapıp, sonuçlarını okulda sergiliyor.

Erkan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eTwinning ağındaki projeyi yaz döneminde inceleyerek Türkçeye çevirdiklerini ve müfredatlarına uygun olan deneyleri programlarına aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"İşleyiş için İtalya'dan ortak bulduk. Her hafta yaptığımız görüşmelerde İtalya- Türkiye eş zamanlı sergiler açtık. Türkiye'de İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Manisa olmak üzere 5 ilimiz bu projeyi aldı ve uygulamaya geçirdi. Projemiz ile her hafta bir konuda deney yapıp sergi açıyoruz. Hava durumu ve dünya-uzay konularında deneyler yaptık. Son olarak ise sıvılarda yoğunluk konusunda deneyler gerçekleştirdik. Amacımız öğrencilerde bilimsel merak uyandırmak ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Projemiz oldukça faydalı devam ediyor. Öğrencilerimiz büyük bir merak ve istekle projeleri gerçekleştiriyorlar."

Ünal, proje uygulamasında her hafta en iyi öğrenciye Okul Müdürü Erdal Durak tarafından "Haftanın Bilim İnsanı" sertifikası verildiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:17 Kaynak: AA

İtalya, Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinden Şiddet Gören Kadından Kan Donduran İfade: Oğlunu mu Keseyim, Seni mi? Cristiano Ronaldo'nun 1 Golle Oynadığı Maçta Juventus, Atalanta'ya Diş Geçiremedi: 2-2

Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı! 15 Yaşındaki Çocuk, Emekli Öğretmeni Öldürüp Cesetle Birlikte Video Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 12:34:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Öğrenciler Deneyle Öğreniyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]