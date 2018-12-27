Tekirdağ'da Öğrenciler Deneyle Öğreniyorlar

Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesindeki İrfan-Fatma Mandalı İlkokulunda öğrenciler, her hafta bir konuda öğretmenlerinin gözetiminde bilimsel deney yapıyor.
Sınıf öğretmeni Erkan Ünal
öncülüğünde Avrupa
'daki okullar arasındaki iş birliği ağı eTwinning kapsamında İrfan-Fatma Mandalı İlkokulunda başlatılan Bilim Her Güne Bilim Herkese Projesi ile öğrenciler bilimsel deneyler yapıp, sonuçlarını okulda sergiliyor.
Erkan Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eTwinning ağındaki projeyi yaz döneminde inceleyerek Türkçeye çevirdiklerini ve müfredatlarına uygun olan deneyleri programlarına aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"İşleyiş için İtalya
'dan ortak bulduk. Her hafta yaptığımız görüşmelerde İtalya- Türkiye
eş zamanlı sergiler açtık. Türkiye'de İstanbul
, Bursa
, Sakarya
, Kocaeli
ve Manisa
olmak üzere 5 ilimiz bu projeyi aldı ve uygulamaya geçirdi. Projemiz ile her hafta bir konuda deney yapıp sergi açıyoruz. Hava durumu ve dünya-uzay konularında deneyler yaptık. Son olarak ise sıvılarda yoğunluk konusunda deneyler gerçekleştirdik. Amacımız öğrencilerde bilimsel merak uyandırmak ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Projemiz oldukça faydalı devam ediyor. Öğrencilerimiz büyük bir merak ve istekle projeleri gerçekleştiriyorlar."
Ünal, proje uygulamasında her hafta en iyi öğrenciye Okul Müdürü Erdal Durak
tarafından "Haftanın Bilim İnsanı" sertifikası verildiğini sözlerine ekledi.