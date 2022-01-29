Tekirdağ'da öğrencilere buz pateni eğitimi veriliyor - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde ilkokul öğrencilerine bir günlük buz pateni eğitimi veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede hizmete giren Buz Sporları Merkezi'nde ilkokul öğrencilerine yönelik başlatılan "Buzun Minik Yıldızları" projesi ile çocuklar buz pateni ile tanışmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında 9 bin ilkokul öğrencisi, uzman eğitmenler eşliğinde bir günlük buz pateni eğitimi alıyor.

Çocuklar yeni bir sporla tanışmanın ve buz üzerinde özgürce hareket etmenin tadını çıkarıyor.

20-30 kişilik gruplar halinde eğitime alınan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda katılım madalyası ile ödüllendiriliyor.

Öğrenciler Süleymanpaşa Belediyesi tarafından okullarından alınarak buz pistine getiriliyor ve eğitim sonrası yine okullarına bırakılıyor.

İlçedeki tüm ilkokul öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlandırılacağı projenin mayıs ayına kadar tamamlanması bekleniyor.