Tekirdağ'da öğrencilerin e-kayıt işlemleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da öğrencilerin e-kayıt işlemleri gerçekleştirildi

06.07.2022 11:48
Tekirdağ'da öğrencilerin e-kayıt işlemleri gerçekleştirildi

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandığı bildirildi.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, öğrencilerin e-kayıt işleminin gerçekleştirildiği belirtildi.

İlkokul birinci sınıf kayıtlarının, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul tercih hakkı sunulduğu, ortaokul tercihi yapan öğrencilerin, adreslerine uygun okullara yerleştirildiği ve imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt yaptırmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmalarına yönelik bilgi verildiği kaydedildi.

Veliler, e-Okul.meb.gov.tr e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, E-Okul, Güncel, Son Dakika

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