Tekirdağ'da okul aile birliği başkanlarına uyuşturucunun zararları anlatıldı - Son Dakika

Süleymanpaşa ilçesinde okul aile birliği başkanlarına uyuşturucunun zararlarının anlatıldığı seminer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünce geçen yıl başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Belediyesi işbirliği ile ilçedeki okulların okul aile birliği başkanlarına yönelik seminer düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünce organize edilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri narkotik maddelerin özellikleri, korunma ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

Öte yandan belediyeden yapılan açıklamada, "Seminerde, geleceğimizin teminatı gençlerimizin sağlıklı ve iyi bireyler olmaları için ailelerin dikkat etmeleri gereken noktalar paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.