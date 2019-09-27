Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde okul çevrelerinde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4'ü kadın 11 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde okul çevrelerinde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4'ü kadın 11 kişi tutuklandı. Tutuklular, adliye çıkışında cezaevine gitmemek için polis ekiplerine güçlük çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde özellikle okul yakınlarında uyuşturucu satıldığını belirledi. Savcılığın izniyle polis şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin uyuşturucuyu hurdacı arabasında sattıkları, çocukları kurye, kadınları da sokak satıcısı olarak kullandıkları saptındı. Şebekenin polis takibinden kurtulmak için de sürekli yer değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca şebeke üyelerinin telefonla kendilerini arayanlara esrarı 'kına', bonzaiyi 'barbi' ve uyuşturucu hapları da, 'şeker' diye şifreli isimlerle telafuz ederek polis takibinden kurtulmayı da planladıkları ortaya çıktı.

Yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takibin ardından şebeke liderliğini A.K.'nin yaptığı 6'sı aynı aileden şüphelilere yönelik salı günü Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii'nde 8 ayrı adreste eşzamanlı operasyon düzenlenerek 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai, 100 gram eroin, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette soruşturmaları tamamlanan şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişi tutuklandı. Tutuklular, adliye çıkışında araçlara binmemek için polis ekiplerine güçlük çıkarıp direndi. Polis ve gazetecilere de hakaret eden tutuklular, zorla bindirildikleri polis araçlarıyla cezaevine götürüldü.

Çerkezköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliği, 9 ilçede 14 okulun tatil edildiğini duyurdu
Kıran-4 operasyonunda mağaralar bombalandı Tokat'ta bir okulda okul müstahdemi asılı bulundu, okul tatil edildi HDP'liler, eylem yapan anneleri tehdit edince olay çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 23:45:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da okul çevresinde zehir tacirlerine operasyon: 11 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]