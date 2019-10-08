Tekirdağ'da okul görevlisi depreme yakalanan hasta çocuğu sırtında taşıdı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5.8 şiddetinde hisedilen depremde Özel Mektebim Okulu'nda görevli Ferdi Barut'un deprem anında Spinal Müsküler Atrofi SMA hastası Ata Ilıca'yı (8) sırtına alıp dışarı çıkardığı görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası Ilıca ailesi Ferit Barut'u ziyaret edip teşekkür etmesinin ardından hediye verdi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Marmara Denizinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depreme okulda arkadaşları ile birlikte yakalanan SMA Tip 3 hastası 8 aşındaki Özel Mektebim ilkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ata Ilıca, okul görevlisi Ferdi Barut tarafından sırtında dışarıya çıkardığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde okul çalışanı Ferdi Barut, sınıfta Ata ılıcayı fark ettiği ve küçük çocuğun yanına gelerek onu sırtına alıp dışarıya çıkardığı görülüyor.Görüntüyü izleyen okul yönetimi ve öğretmenler Barut'un küçük çocuğu sırtında taşımasını taktirle karşıladı.

AİLE DUYGULANDI

Deprem sonrasında çocuklarının durumu öğrenmek okulu arayan Ayten ve Aytaç Ilıca çifti okul yönetiminin çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenmeleri üzerine okula geldiler. Okulda çocuklarını dışarıya görevli Ferdi Barut tarafından sırtında çıkartıldığını güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra görmeleri üzerine duygulandılar. Okula gelen aile hem okul yönetimine hem de çocuklarını sırtında taşıyan Ferdi Barut'a teşekkür etti. Baba Aytaç Ilıca, Ata eksi birinci katta idi. Ferdi kardeşimiz atayı sırtına alarak dışarıya çıkardı. Bu olay bizi çok duygulandırdı. Bizde kendisine teşekkür etmek istedik.Çok teşekkür ediyoruz. Örnek bir davranış bergilemiştir dedi

GÖREVİMİ YAPTIM

Okul çalışanı Ferdi Barut, Atayı gördüğünü ve hemen sırtına alarak dışarıya çıkartığını belirterek, Çalıştığım onda atayı gördüm. Öğretmenlerimiz ile birlikte. Ata başta çekingenlik gösterdi. Bende de kendisini sırtıma alarak dışarıya çıkardım. Bir arkadaşı da arabasını getirdi. Ben değil kim olsa aynısı yapardıdiye konuştu.