Tekirdağ'da okul zilini "Hafize Ana" çaldı

Tekirdağ'daki bir ortaokulun ders zilini, Hababam Sınıfı filmlerindeki "Hafize Ana" karakterini canlandıran okul görevlisi çaldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki 50. Yıl Ortaokulunda yeni eğitim öğretim yılı törenle açıldı.

Törende konuşan Okul Müdürü Hulusi Tatar, okulların açıldığı ilk haftanın, "İlköğretim Haftası" olarak kutlandığını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılına başlamanın coşkun heyecanını yaşadıklarını belirten Tatar, şöyle konuştu:

"Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla bir an önce tanışmayı arzuluyoruz. Okul bizim için ikinci evimiz gibidir. Beraber yaşamayı, sevgiyi, dostluğu ve arkadaşlığı burada öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bilgiler yanında oynadığımız oyunlar ve söylediğimiz şarkılarla hoşça vakit geçiriyor, ortak sevinçler paylaşıyoruz. Kendimize, ailemize, çevremize, milletimize ve insanlığa faydalı olmak, okuma yazma öğrenmekle başlar. Daha sonra öğrendiklerimiz ise iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, bilimi hurafeden ayırır ve bugünkü dünyanın ulaştığı bilgi birikimini elde ederiz. Bilgisiz ve eğitimsiz insanlar daha çok suç işlerler. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, eğitimli insanın sayısıyla ölçülür. Yeni bilgiler, yeni dostluklar, güzel günler ve aydınlık fikirlere kavuşmanız dileğiyle İlköğretim Haftanızı kutluyorum."

Ardından ders zilini, Hababam Sınıfı filmlerindeki "Hafize Ana" karakterini canlandıran okul görevlisi çaldı.

Törende velilere aşure ikram edildi.