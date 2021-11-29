Tekirdağ'da okullarda yarın eğitime ara verildi - Son Dakika

TEKİRDAĞ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre, bugün yaşanan olumsuz koşullarının yarın da devam edeceğinin anlaşıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Tekirdağ'da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için; resmi-özel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır."