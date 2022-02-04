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Tekirdağ'da okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Son Dakika

Tekirdağ'da okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı

04.02.2022 17:49
Tekirdağ'da okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ortaokul müdürünün, velilerden bağış olarak toplanan A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığı iddia edildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir ortaokul müdürünün, velilerden bağış olarak toplanan A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığı iddia edildi.

Ortaokula gece girip çıkan kişilerin olduğunu gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Okulun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, okula müdür ve 4 kişinin girdiğini tespit etti.

Polis, yaptığı araştırmada okul müdürünün velilerden bağış olarak toplanan A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığını belirledi.

Gözaltına alınan okul müdürü ve diğer 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Okul müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alındı.

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okul müdürü, Tekirdağ, Kapaklı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da okulun A4 kağıtlarını kırtasiyeye sattığı iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Son Dakika
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