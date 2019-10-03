Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da okulun bir bloku tahliye edildi
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Tekirdağ'da okulun bir bloku tahliye edildi

1 saat önce

Tekirdağ'da Çorlu Ortaokulu'nun üç blokundan biri, deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından tahliye edildi.

Tekirdağ'da okulun bir bloku tahliye edildi, System.String[]

Tekirdağ'da Çorlu Ortaokulu'nun üç blokundan biri, deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından tahliye edildi.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından okulun bir blokunun hasar gördüğü belirlendi.

Bunun üzerine bina boşaltılarak öğrenciler, tekli eğitimden ikili eğitime geçirilen diğer bloklara alındı.

Kaymakam Cafer Sarılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul idarecilerinin hasar durumunu öğrendikten sonra binayı tahliye ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin, okuldaki diğer iki bloka aktarıldığını anlatan Sarılı, şöyle konuştu:

"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden ekip isteyerek, gerekli incelemelerin başlatılmasını sağladık. Tedbiren hasar gören bloku boşaltarak diğer bloklara aktardık. İlgili görevliler incelemelerine devam ediyor. Detaylı bir çalışma sonrasında nihai karar verilecek. Diğer bloklardaki eğitimi de ikili sisteme çevirdik. Bu durumdan öğrencilerimizin velilerini de haberdar ettik."

Marmara Denizi, Tekirdağ, Deprem, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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