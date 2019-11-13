Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi adliyeye sevk edildi
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Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sultan K'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan babası ve erkek kardeşi adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sultan K'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan babası ve erkek kardeşi adliyeye sevk edildi.

Sultan K'nın (19) Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önünde otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba Okan K. (45) ile erkek kardeşi O.K'nın, 24 saatlik ek gözaltı süresinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Baba Okan K, eve bir süre gelmeyen kızı Sultan K'yı 11 Kasım'da bulunduğu yerden otomobille alarak evlerinin önüne getirmişti. Burada silahla vurularak ağır yaralanan Sultan K. kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından önce maktulün babası Okan K, daha sonra erkek kardeşi O.K. gözaltına alınmıştı.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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