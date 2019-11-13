Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi tutuklandı
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sultan K'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen babası ve erkek kardeşi tutuklandı.

Tekirdağ'da öldürülen genç kızın babası ve erkek kardeşi tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Sultan K'nın silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen babası ve erkek kardeşi tutuklandı.

Sultan K'nın (19) Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerinin önünde otomobilde silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan baba Okan K. (45) ile erkek kardeşi O.K'nın, 24 saatlik ek gözaltı süresinin ardından emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Olay

Çerkezköy ilçesinde baba Okan K, eve bir süre gelmeyen kızı Sultan K'yı 11 Kasım'da bulunduğu yerden otomobille alarak evlerinin önüne getirmiş, burada silahla vurularak ağır yaralanan Sultan K, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından önce maktulün babası Okan K, daha sonra da erkek kardeşi O.K, gözaltına alınmıştı.

Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:34 Kaynak: AA
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