Tekirdağ'da olimpik yüzme havuzuna ilgi - Son Dakika
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Tekirdağ'da olimpik yüzme havuzuna ilgi

6 saat önce

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Harun Genç, vatandaşların olimpik yüzme havuzuna yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Tekirdağ'da olimpik yüzme havuzuna ilgi, System.String[]

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu Tesis Amiri Harun Genç, vatandaşların olimpik yüzme havuzuna yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Genç, yaptığı açıklamada, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalıştıkları belirtti.

Olimpik yüzme havuzunun Türkiye'deki nadir havuzlardan biri olduğunu ifade eden Genç, "Temizliği ve bakımı en güzel şekilde yapılmaktadır. İnsan sağlığını düşündüğümüz için bütün bakımlar en titiz şekilde yapılıyor. Bu yüzden olimpik yüzme havuzu çok tercih ediliyor. Havuzumuzun bazı eksikleri var. 13 Ocak'ta tesisimizi kapatıp temiz ve daha güzel hizmet için bakımını yapacağız." dedi.

Genç, tesise olan talepten memnun olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya gelen bütün vatandaşlarımızın bize dönüşleri çok güzel, herkes tesisimizden memnun. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için önemli. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Havuzumuzda sadece yüzme yok. Burada fitnes ve sauna gibi imkanlar da var. Buraya vatandaşlarımız danışmaya gelip kayıtlarını yaptırıp aylık, 3 aylık, yıllık şeklinde kayıt olup belirlenen gün ve saatlerde çalışabiliyorlar."

Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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