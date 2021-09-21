Son dakika haber! Ölü bulunan aile hekiminin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Yalnız yaşadığı öğrenilen Şükrüoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı

Cenaze törenine, Şükrüoğlu ailesi ve yakınları, meslektaşları ile Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan , Çorlu Sağlık Müdürü Dr. Ali Rıza İçel, Tekirdağ Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin katıldı.

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