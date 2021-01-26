Tekirdağ'da ölü bulunan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Tekirdağ'da lojmanda ölü bulunan Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü basketbol takımı kaptanı Ziya Berhan Kılıç'ın (29) cenazesi, defnedildi.

Cenaze törenine Kılıç'ın yakınları, takım arkadaşları, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve kulüp yöneticileri katıldı.

Kılıç'ın cenazesi, Çorlu Merkez Garaj Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Takımın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmana katılmayan Kılıç'ı merak eden arkadaşları, kulüp yetkilileri ile ailesine bilgi vermişti.

Telefona cevap verilmemesi üzerine ailesi, Kılıç'ın kaldığı Kemalettin Mahallesi'ndeki kulübün lojmanına gitmiş, sporcunun cansız bedenini bulmuştu.