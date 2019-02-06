Tekirdağ'da, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' etkinliği

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Survivor Türkiye Yunanistan'da Adaya İlk Veda Eden İsim Belli Oldu

Aziz Yıldırım'dan Tokat Savunması: Tokat Atmak, Yapılanların Karşısında Çok Önemli Değil, Benim de Gözlüğüm Kırıldı