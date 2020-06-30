Tekirdağ'da, 'organize suç örgütü' operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'da nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında, operasyon sırasında polisi görünce binanın 3'üncü katından atlayıp kaçmaya çalışırken belinde kırık oluşan S.G.'nin de olduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. 'Suç işlemek için örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik' yaptıkları belirlenen şüpheliler belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından 4 gün önce ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili firari durumda bulunan 1 kişinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.