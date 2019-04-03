Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Orman Yangını

Tekirdağ'da Orman Yangını

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Danışment ve Haliçköy mahalleleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Malkara, Keşan ve Orman İşletme şefliklerine ait itfaiye ve arazözler sevk edildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını büyümeden söndürdü.

Malkara Orman İşletme Şefi Mehmet Efe, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürüldüğünü söyledi.

Duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla alevlere zamanında müdahale edildiğini belirten Efe, "Yangını bu rüzgarlı havada büyümeden söndürdük. 5-6 dönüm bir alanda etkili oldu. Yerdeki kuru dallar tutuşmuş ama büyümeye başlamıştı. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Sigaradan da olabilir, birileri ateş de yakmış olabilir, incelemeler sonrasında ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:31 Kaynak: AA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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