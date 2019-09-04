Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da orman yangını
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Tekirdağ'da orman yangını

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da bilinmeyen nedenle çıkan yangında 100 dönümlük alanda bulunan ağaçlar zarar gördü.

Tekirdağ'da orman yangını, System.String[]

TEKİRDAĞ'da bilinmeyen nedenle çıkan yangında 100 dönümlük alanda bulunan ağaçlar zarar gördü.

Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nin deniz kesiminde bulunan ağaçlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, alevlere kendi imkanları ile müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, geniş bir alana yayıldı.

Olay yerine gelen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalıştı. TESKİ tankerleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını koordine etti

Alevlerin Vali Konağı ile bazı evlere sıçraması güçlükle önlenirlen, yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 100 dönümlük arazideki ağaçlar zarar gördü. Boş alan küle döndü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bahçelievler Mahallesi, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:32 Kaynak: DHA
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