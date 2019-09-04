Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Tekirdağ'da orman yangını

6 saat önce

Tekirdağ'da orman yangınıTEKİRDAĞ'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle de ağaçlık alana sıçrayan yangında 100 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle de ağaçlık alana sıçrayan yangında 100 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi deniz kesiminde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçların bulunduğu alanda dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek, kendi imkanları ile çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın birçok alanı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Kısa sürede geniş alana yayılan yangın, TESKİ tankerleri ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yapılan müdahalelerle alevlerin bölgede bulunan Vali Konağı ve bazı evlere sıçraması önlendi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de alanda güvenlik önlemleri aldı. Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Albayrak, olay yerine gelerek itfaiye ekiplerinin çalışmalarını koordine etti. Yangında 100 dönümlük ormanlık ve boş alan kül olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Süleymanpaşa, Tekirdağ, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 06:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



500 kilo altın olduğu söylenen yerden dev kaya parçası çıktı
İkiz plakayla milyonluk vurgun yapan hırsızlar, jandarma tarafından yakalandı İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı! AK Parti'den ihracı istenen Ahmet Davutoğlu ekibini topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 01:20:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]