Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da orman yangını
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Tekirdağ'da orman yangını

50 dakika önce

Tekirdağ'da orman yangını Helikopter, arazöz ve itfaiyeler müdahale ediyorTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Tekirdağ'da orman yangını

Helikopter, arazöz ve itfaiyeler müdahale ediyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına helikopter ve çok sayıda ekip karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda orman arazözü ve itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına helikopter de müdahale etti. Yaklaşık 100 dönüm ormanlık alan ve anızın yandığı ifade edildi.

Tekirdağ'da orman yangını

Helikopter, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
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