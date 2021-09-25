Tekirdağ'da orman yangını - Son Dakika

Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan, zarar gördü. Malkara'nın kırsal Yenidibek Mahallesi'nde, ormandaki piknik alanı bölgesinde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye, Malkara Orman İşletmesi Müdürlüğü'nden çok sayıda arazöz ile ekipler sevk edildi. Orman ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonunda kontrol altına alınan yangında, 5 dönüm alan yandı. Alevlerin Yenidibek Mahallesi'ne ulaşmadan söndürülmesi, mahalleyi sevindirirken, jandarma da yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.



Son Dakika

Büyükçekmece'de yapılan operasyonda 2,5 milyon liralık cinsel içerikli macun ele geçirildi

Dinleyenler bin pişman! Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenlere fark attı

Turistleri kıskandıracak okul yolu! Her sabah okullarına tekneyle gidiyorlar, üstelik ücretini devlet karşılıyor

Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü

Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti

ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor

Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi

Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü