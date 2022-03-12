Tekirdağ'da orman yangını - Son Dakika
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Tekirdağ'da orman yangını

12.03.2022 01:18

Tekirdağ'da orman yangınıTEKİRDAĞ'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ ile Yeniköy mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle ağaçların yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'da orman yangını
Tekirdağ'da orman yangını
Tekirdağ'da orman yangını

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Tekirdağ, Yeniköy, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da orman yangını - Son Dakika


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