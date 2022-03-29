TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

İlk defa bu kadar net görüldü! Rus tankının vurulma anı kameralara yansıdı

AK Parti İBB Meclis Üyesi, zehir zemberek bir açıklama ile partisinden istifa etti

Milyoner'de hem yarışmacı hem de seyirciler çuvalladı, Kenan ilk kez böyle tepki gösterdi

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan kül oldu.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı kırsal Sağlamtaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla söndürme çalışmaları yaparken, bölgeye itfaiye ekipleri, iş makineleri, traktörler ve orman işçileri sevk edildi.Yangına müdahale eden ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangında ilk belirlemelere göre, 10 dönümlük alandaki çam ve meşe ağaçları zarar gördü.