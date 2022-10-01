Tekirdağ haber... Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Tekirdağ haber... Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

01.10.2022 18:11

Tekirdağ gündem haberi... TEKİRDAĞ'ın Malkara ile Şarköy ilçesi arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ile Şarköy ilçesi arasında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğleden sonra Şarköy ile Malkara ilçeleri arasındaki kırsal Aksakal Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, Şarköy Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri; 2 helikopter, 4 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 grayder ve 40 personel ile müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Şarköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ haber... Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

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