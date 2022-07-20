Yangın sonucu anız ve ormanlık alan olmak üzere toplamda 6 dönümlük alan yandı.

İddiaya göre, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesi'nde anız alanın yakılması sonucu kontrolden çıkan alevler ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tekirdağ'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.