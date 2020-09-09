Tekirdağ'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle yangın Çanakkale'ye sıçradı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ormanlık alanlara ilerliyor.

Edinilen bilgiye göre, Şarköy ilçesine bağlı Kızılcaterzi Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Çanakkale Gelibolu ilçesine bağlı Kavak köyüne doğru ilerlediği belirtildi.

Bölgeye Çanakkale, Edirne ve Tekirdağ il ve ilçelerinden çok sayıda orman itfaiyesi sevk edildi. Yangın helikopter ve uçaklar da müdahale ediyor. - TEKİRDAĞ