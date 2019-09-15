Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da orman yangını: Yüzlerce dönüm alan kül oldu
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Tekirdağ'da orman yangını: Yüzlerce dönüm alan kül oldu

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanda başlayan yangın anıza sıçradı.

Tekirdağ'da orman yangını: Yüzlerce dönüm alan kül oldu, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanda başlayan yangın anıza sıçradı. 500 dönüm alanın zarar gördüğü yangın güçlükle kontrol altına alındı.


Malkara'nın Gönence Mahallesi kırsalı ormanlık alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, tarlalara ve eski çöplük alanına da sıçradı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve orman itfaiyesi ekibi, yangına müdahale etti. Büyük bir alana yayılan alevler, ekiplerin yoğun çabası sonucu güçlükle kontrol altına alındı.


"Yazıktır, günahtır"


Yangına büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Gönence Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Ayten, "Kocaman orman tutuşmuş, arkadaşlarımız canla başla söndürmeye çalışıyor. 3 gün önce de aynı olayı yaşadık. Bu sefer daha büyük bir yangın. Burada canlılar var, ağaçlar var, yazıktır, günahtır. Biz de telaş içinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Burasını bilerek yakan varsa cezasını çekecektir. Yapan varsa aklını başına toplasın" dedi.


Muhtar Ayten, 200 dönüm ormanlık alanın yanı sıra 300 dönüm de anızın yandığını ifade etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, İtfaiye, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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