Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Ormanda Yangın

Tekirdağ'da Ormanda Yangın

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yakınlarında bulunan ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Tekirdağ'da Ormanda Yangın, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesi yakınlarında bulunan ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Malkara- Keşan yolu üzeri Haliç Mahallesi kırsalında bulunan ormanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ve orman işletme arazözleri müdahale etti. Olay yerine gelen Malkara Orman İşletme Şefi Mehmet Efe, yangının nedeninin henüz bilinmediğini, ekiplerin yangını kontrol altına aldığını ifade etti. Efe, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Jandarma ekibi, yangının çıkış sebebini araştırıyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:14 Kaynak: İHA

Malkara ilçesi, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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