Tekirdağ'da ormanlara 400 keklik salındı - Son Dakika

Tekirdağ'da ormanlara 400 keklik salındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Afyon Şuhut Yaban Hayvanı Üretim Çiftliği'nden alınan ve Tekirdağ'ın sınırları içerisinde salımı planlanan 800 adet çil keklikten 400'ü ormanlık alana salındı.

Doğada ve ormandaki dengenin korunması amacıyla zaman zaman Tekirdağ'da keklik salınımı yapılıyor. Afyon'dan getirilen 400 kekliğin Tekirdağ'daki ormanlara salınması amacıyla Şarköy İlçesi Uçmakdere Mevkiinde etkinlik düzenlendi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın katılımıyla toplamda 400 keklik ormana salındı.

Keklik salımında konuşan Vali Yıldırım, "Buradaki hayvan varlığını artırmaya gayret ettiğimiz için salıyoruz. Bu keklikler, Afyon Şuhut ilçesinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz'ün kümeslerinde ve üretme çiftliklerinde üretiliyor. Türkiye'nin pek çok yerinde bunlar doğaya salınıyor. İnşallah bunların sayıları artar, doğaya alışırlar. Arkadaşlarımız yer yer gerek yemlik gerek suluklar bırakıyorlar. Bu tedbirler, hayvanların kendilerini beslemesi sağlayacaktır. İnşallah bu çabalar doğadaki hayvan varlığını arttırır. Bir taraftan bozulan doğayı düzeltmiş oluruz diye düşünüyoruz. Onun için burada bugün bu faaliyeti yaptık. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi

Keklik salımı sırasında Vali Aziz Yıldırım'a, Süleymanpaşa Kaymakam V. Fidan Bozkır, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdür V. Cüneyt Emrah Salt eşlik etti.