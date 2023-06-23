Tekirdağ'da Ormanlarda Mangal ve Ateş Yakmak Yasaklandı

Tekirdağ Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre, Tekirdağ genelinde orman idaresince belirlenmiş mesire yerleri ve tabiat parkları dışındaki orman alanlarında mangal yapmak, semaver yakmak, tüp kullanmak ve her türlü ateş yakmak, konaklamak, gecelemek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol açabilecek madde atmak 6831 sayılı Orman Kanununun 76. Maddesi gereğince yasaklandı.

Buna göre Süleymanpaşa ilçesinde; Atatürk Şehir Ormanı, Kartaltepe Tabiat Parkı, Kınıklar Çeşmesi Mesire Yeri alanlarında belirlenen kurallara göre piknik yapmak, mangal yakmak serbest bırakıldı.

Çerkezköy ilçesinde; Kızılpınar-Karatepe Mesire Yeri, Kartaltepe Mesire Yeri alanları yasakların dışında tutulurken, piknik yapmak ve mangal yakmak gibi faaliyetler kurallara tabii tutuldu.

Kapaklı ilçesinde; Kazakgölü Mesire Yeri, Çorlu ilçesinde; Esetçe Mesire Yeri, Saray ilçesinde; Bahçeköy Mesire Yeri, Yumurtadere Mesire Yeri, Safaalan Mesire Yeri, Laladere Mesire Yeri, Çamlıkoy Tabiat Parkı piknik yapmak ve mangal yakmak için kurallar dahilinde serbest bırakıldı.

Hayrabolu ilçesinde ise Örey Korusu Mesire Yeri mangal ve piknik yapmak için uygun alan olarak belirlendi.

Mangal ve piknik için müsaade edilen mesire yerlerinde, ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk etmek 6831 sayılı Orman Kanununun 76. Maddesi gereğince yasaklandı. Bu konuda alınması gereken tedbirler mesire yerleri işletmecileri tarafından alınacak ve mesire alanının içerisi sürekli kontrol ve denetim altında tutulacak.

ANIZ YAKMAK YASAKLANDI

Orman yangınlarına sebep olan en büyük etkenlerden biri olan anız yakmak, valilik tarafından yasaklanırken, tarla ve bahçe temizliği için yakılan kuru otlar için de belirli kurallar getirildi. Buna göre ormanlara dört kilometre mesafede veya bu kanunun 31. ve 32. maddelerine giren mahalleler (orman içi ve orman bitişiği köyler) hudutları içinde anız yakmak veya bağ-bahçe tarla temizliği nedeniyle ağaç, dal artığı ve her türlü bitki örtüsü yakılması yasaklandı.

DÜĞÜNLERE HAVAİ FİŞEK YASAĞI

Orman yangınlarına sebep olan en büyük etkenlerden biri olan havai fişek ve dilek balonlarına da yasak getirildi. Buna göre, ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün, kutlama ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanılması yasaklandı.

JANDARMA ORMAN YANGINLARINA KARŞI DEVRİYE ATACAK

Tekirdağ Valiliği, orman yangınlarının kırsal kesimde ve haftasonu yoğunlaştığına dikkat çekerek jandarma ekiplerinin kırsal bölgelerde düzenli olarak devriye atacağını belirtti. Tekirdağ Valiliği, "Orman yangınlarının daha çok meskûn mahal yakınlarında ve hafta sonları yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak, Jandarma ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü koruma ekiplerince özellikle çam ormanlarının bulunduğu yangına hassas bölgelerde devriyeler gerçekleştirilecek, ormanlık bölgelere gidiş-geliş yolları kontrol altında bulundurulacak, şahıs/araç sorgulamaları arttırılacaktır" açıklamasında bulundu.

MUHTARLAR ŞÜPHELİLERİ İHBAR EDECEK

Kırsal mahalle muhtarlarının şüpheli gördüğü şahısları ihbar edebileceğini belirten Tekirdağ Valiliği, "Mahalle muhtarları, bekçileri vasıtasıyla ormanlara giriş ve çıkışları gözetleyerek şüpheli şahısları 112 Acil numarası ile Jandarma/ Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir" açıklamasında bulundu.

TÜM KURUMLAR TEYAKKUZ HALİNDE OLACAK

Tekirdağ ili genelinde tüm kurumların orman yangınlarına karşı duyarlı olacağının belirtildiği kararda, "Kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Şube Müdürlüğü ile sorumluluğu bulunan diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yukarıda belirtilen yasaklama kararlarının uygulanması konusunda gerekli tedbirler en üst seviyede alınacak, kontrol ve denetimler titizlikle sürdürülecektir" ifadeleri yer aldı.

KURALLARA UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK

Tekirdağ Valiliği Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre yasaklara uymayanlar hakkında suçun konusuna göre 6831 sayılı Orman Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince idari ve adli işlemler yapılacak.