Tekirdağ'da ormanlık alanda at eti bulundu - Son Dakika

Çerkezköy ilçesinde ormanlık alanda kesilmiş ata ait et ve kemik parçaları bulundu.
Bağlık Mahallesi'nde ormanlık alanda mantar toplayan vatandaşlar, ağaçların arasında kesilmiş ata ait et ve kemik parçaları gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
At iskeleti, et ve kemikler uygun bir bölgede toprağa gömüldü.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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