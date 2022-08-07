Tekirdağ'da orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da orman yangını

07.08.2022 16:21
Tekirdağ'da orman yangını

Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Tekirdağ'da ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken,

alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar bahçe hortumları ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması'nda konuştu Açıklaması TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ İmam Hatip Lisesi Mezunları Buluşması'nda konuştu Açıklaması FETÖ, yıllarca İmam Hatip düşmanlığı yapmış FETÖ, yıllarca İmam Hatip düşmanlığı yapmış
Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da orman yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:45 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan iptal edilen KPSS hakkında ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 16:21:26. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement