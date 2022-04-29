Tekirdağ'da Osmanlı mimarisini yansıtan tarihi camiler göz kamaştırıyor - Son Dakika

Tekirdağ'da yüzyıllar önce inşa edilen camiler, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere tarihte gezinti yaptırıyor.

Kent, doğal güzelliklerinin yanı sıra Rüstempaşa, Ayaspaşa, Mirliva Hüseyin Paşa, Güzelköy, Çelebi Sultan Mehmet ve Kurtdere camileriyle ön plana çıkıyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından denize hakim bir tepede 1547-1553 yıllarında Mimar Sinan'a yaptırılan Rüstem Paşa Camisi, tek şerefeli minaresi, 5 sütunlu şadırvanı, geometrik motiflerle bezenmiş kapı ve pencereleriyle dikkati çekiyor.

Saray ilçesinde Sadrazam Ayas Mehmet Paşa tarafından 1539'da yaptırılan Ayaspaşa Camisi ise Osmanlı'yı yansıtan mimarisi, tarihi ve taş kaide üzerinde yükselen minaresiyle ön plana çıkıyor.

523 yıllık Mirliva Hüseyin Paşa Camisi ve 14. yüzyıl yapısı Güzelköy Camisi de ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın tarihi camileriyle de göz kamaştırdığını söyledi.

Birçok eserde Osmanlı mimarisinin hakim olduğunu anlatan Hacıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ramazan ayının ruhuna uygun yapılan faaliyetlerden biri de tarihi cami ziyaretleri. Tekirdağ 1357 yılında Süleymanpaşa tarafından fethedildikten sonra ilimizin hemen her noktasında Osmanlı'nın damgasını, mührünü vurduğu camilerimiz mevcut. Şarköy'deki Güzelköy Camisi son dönemde restorasyonu tamamlanan ve hizmete açılan harika bir cami. Sonra Malkara'daki Gazi Ömer Bey Camisi, Hayrabolu ilçemizde Çelebi Sultan Mehmet Camisi, Saray ilçemizdeki Ayaspaşa Camisi ve Marmaraereğlisi ilçesindeki Cedit Ali Paşa Camisi ilgi gören önemli camilerimizdendir."

"Mimar Sinan'ın izlerini taşıyor"

Hacıoğlu, Rüstem Paşa Camisi'nin, Mimar Sinan'ın ustalık eserleri arasında yer aldığını ifade etti.

Tekirdağ'daki camilerin çoğunun Osmanlı'nın ilk dönemlerine ait olduğunu anlatan Hacıoğlu, "Hatta bazıları Selçuklu mimarisi özellikleri bile taşıyor. Rüstem Paşa başta olmak üzere Ayaspaşa gibi, Gazi Ömer Bey gibi camiler Osmanlı'nın yükselme döneminde yapılan ve Mimar Sinan'ın izini taşıyan camilerdir." dedi.

En çok ilgi çeken caminin Mimar Sinan'ın eseri Rüstem Paşa olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Rüstem Paşa Camisi'ni hem şehir içinden hem de dışından birçok misafir ziyaret ediyor. Bazı firmalar da zaman zaman camiler için tur düzenliyor. Camilerimiz Osmanlı'nın mührü, damgası olması açısından yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor." diye konuştu.